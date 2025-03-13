Galatasaray'ın gelecek sezon planlamaları şimdiden başladı. Gidecek oyuncuların raporlarını hazırlayan sarı-kırmızılılarda devre arasında 8 milyon Euro ödenerek büyük umutlarla transfer edilen Carlos Cuesta'nın ismi ilk sırada yer aldı.
Galatasaray'da transfer edildiği gün bile büyük eleştiri alan Carlos Cuesta'nın kariyeri kısa sürüyor. Gösterdiği performansın ardından Okan Buruk'un memnun kalmadığı genç oyuncuyla yollar ayrılıyor.
Devre arasında Genk'ten 8 milyon euro ödenerek transfer edilen Carlos Cuesta hakkında Okan Buruk kararını verdi. Sezon sonunda genç oyuncuya gelecek teklifleri kabul etme kararı alan sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un olumsuz raporunu kabul etti.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, çuvalla para verip aldığı futbolcuyu sezon sonunda gönderiyor - Son Dakika
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