Galatasaray'da 2 yıldız derbide yok - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'da 2 yıldız derbide yok

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Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Yusuf Demir ve tedavisine devam edilen Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

21.09.2024 14:45
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Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Jose Mourinho'nun öğrencileri liderlik koltuğuna oturmayı, Okan Buruk'un öğrencileri ise deplasmanda ezeli rakibini devirerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

2 YILDIZ DERBİDE YOK

Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Yusuf Demir ve tedavisine devam edilen Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almayacak.

Sarı-kırmızılı takımda Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılan Yusuf Demir ve tedavisine devam edilen Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almayacak.

Galatasaray\'da 2 yıldız derbide yok

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Son Dakika Spor Galatasaray'da 2 yıldız derbide yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ferhat eser:
    fenerbahçe küçük kulübe acımaz kuşdaslar işini bilir çakar geçer geseye 30 39 Yanıtla
  • ferhat eser:
    fenerbahçe 4-1 kazanır galatasaray büyük takımlara karşı galibiyet alamıyor yazık olacak 5saraya 23 34 Yanıtla
  • ferhat eser:
    yıldızmı :)) 21 21 Yanıtla
  • Behzat:
    Yusuf Demir ide yıldız yaptınız ya helal size. 20 3 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Ne yıldızı? 12 2 Yanıtla
  • Türk Ak:
    YUSUF DEMİR Mİ YILDIZ ZUZHAUZHAUZHUAHS 13 1 Yanıtla
  • Osman Kaan:
    Admin şuraya ergenler yazmasin, sayfanın kalitesi düşüyor 6 1 Yanıtla
  • Öner Çelik:
    8taşlılar konuşmasın bence özellikle Ferhat. :) 3 1 Yanıtla
  • Yusuf cihan:
    Yusuf demir kim ki yıldız olsun 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Ferat sende (......) ondan varmı? 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray'da 2 yıldız derbide yok - Son Dakika
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