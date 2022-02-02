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Galatasaray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika

Galatasaray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

02.02.2022 19:50
Galatasaray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Antalya'da kamp yapılan otelin sahasındaki günün ilk antrenmanında ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından gruplar halinde taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

İkinci idmanın ise ısınma hareketleriyle başladığı, top kapma ve pasın ardından taktiksel çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.

Milli takım kampındaki Mustafa Muhammed'in yanı sıra tedavileri süren Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin antrenmanlarda yer almadığı kaydedildi.

İzinden dönüp kampa katılan Sofiane Feghouli'nin ise her iki antrenmana da katıldığı ifade edildi.

Sabah antrenmanında bireysel program doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Alexandru Cicaldau???????'nun, akşam idmanının bir kısmında takımla çalıştığı belirtildi.

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor


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