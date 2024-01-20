Galatasaray\'ın kadroda düşünmediği Angelino, 3 takımla görüşmelere başladı

İmamoğlu ve Kurum\'a seçimde iki rakip daha geliyor

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Angelino, kendisine kulüp arıyor İspanyol futbolcu, İtalya'dan kendisine talip olan 3 takım ile resmi görüşmelere başladı.

KİRALIK ANLAŞMASI FESHEDİLECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Angelino'nun kendisine kulüp bulması durumunda Leipzig, Galatasaray ile arasında olan kiralık anlaşmasını feshedecek ve ayrılığa izin verecek.

19 MAÇTA FORMA GİYDİ

Angelino, Galatasaray formasını 19 maçta giydi. Deneyimli futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik perfomans gösterdi.