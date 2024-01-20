11:23 • •
10:26 •
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir•
09:38 •
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı•
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Angelino, kendisine kulüp arıyor İspanyol futbolcu, İtalya'dan kendisine talip olan 3 takım ile resmi görüşmelere başladı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Angelino'nun kendisine kulüp bulması durumunda Leipzig, Galatasaray ile arasında olan kiralık anlaşmasını feshedecek ve ayrılığa izin verecek.
Angelino, Galatasaray formasını 19 maçta giydi. Deneyimli futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik perfomans gösterdi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Angelino, 3 takımla görüşmelere başladı - Son Dakika