Galatasaray\'da ayrılık günü

barış özcan:

Türk takımları hep aynı hatayı yapıyor, para ederken ve futbolcu isterken yüksek paraya satılmıyor, sonra küsen futbolcunun performansı düşüyor, hoca kaprisi ve yönetim baskısı da gelince işler Arap saçı oluyor ve sonuç adamın değeri düşüyor. 25-30 a verilmeyenler şimdi 5-10 a zor satılıyor. Avrupa da adamlar en iyi oyuncularını satıyor ve para kazanıyor bu sayede klüpler ayakta durabiliyor, bizde ise hepsi batık ama taraftar korkusundan satamıyor.