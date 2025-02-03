Galatasaray'da ayrılık günü - Son Dakika
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Galatasaray'da ayrılık günü

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Galatasaray ve Roma, Victor Nelsson transferi konusunda anlaşma sağladı. Transfer görüşmeleri nedeniyle Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmeyen Nelsson'un transferinin gün içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

03.02.2025 08:57
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Ara transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Galatasaray ve Roma, Victor Nelsson transferi için anlaşma sağladı.

BUGÜN GİDİYOR

Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı futbolcunun transferi için İtalya'dan Roma ile anlaşma sağladı. Fabrizio Romano, Galatasaray ve Roma'nın transfer için anlaştığını ve Nelsson'un transferinin gün içerisinde tamamlanacağını duyurdu. Nelsson, transfer görüşmeleri nedeniyle Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmemişti.

Galatasaray'da ayrılık günü

5 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray,Nelsson'u 2021 yılında kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takımda 144 maçta süre bulan Danimarkalı savunma oyuncusu 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

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Son Dakika Spor Galatasaray'da ayrılık günü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bahattin Eser:
    Bu gün antep 1-0 yenilerek başlıcak hakem-şikesaray'a karşı oynucak inşallah antep kazanır bu gün 18 49 Yanıtla
  • barış özcan:
    Türk takımları hep aynı hatayı yapıyor, para ederken ve futbolcu isterken yüksek paraya satılmıyor, sonra küsen futbolcunun performansı düşüyor, hoca kaprisi ve yönetim baskısı da gelince işler Arap saçı oluyor ve sonuç adamın değeri düşüyor. 25-30 a verilmeyenler şimdi 5-10 a zor satılıyor. Avrupa da adamlar en iyi oyuncularını satıyor ve para kazanıyor bu sayede klüpler ayakta durabiliyor, bizde ise hepsi batık ama taraftar korkusundan satamıyor. 12 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Sevilla marcao ve nelssonu birlikte istemişti. Ne güzel uyumlulardı. Bizim Okan dediki sana ihtiyacım var kal. Ondan sonra MeteHan'ın yedeği yaptı. 9 2 Yanıtla
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