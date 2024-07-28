Galatasaray\'da ayrılık iptal! Hakim Ziyech takımda kalacak

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Galatasaray, 2-0'lık Parma mağlubiyetiyleAvusturya'daki ikinci etap yurt dışı kampını tamamladı. Sarı-kırmızılılarda geçen sezonun büyük bir bölümünde eleştirilen ve takımdaki geleceği merak edilen Hakim Ziyech ile ilgili karar verildi.

PERFORMANSIYLA SEVİNDİRİYOR

Geçtiğimiz sezonun son haftaları dışında eleştirilen Faslı oyuncu, iki hazırlık kampında da yer aldı. Fortuna Düsseldorf karşısında oyuna sonradan giren Ziyech, Trencin, Lecce ve Parma maçlarına ise ilk 11'de başladı. Lecce maçında gösterdiği 1 gol ve 1 asistlik performansla taraftarların da övgüsünü kazandı.

ZİYECH KADRODA TUTULACAK

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray yönetimi, astronomik bir teklif gelmediği sürece 31 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmayı hedefliyor. Hakim Ziyech, forma rekabetindeki hırslı görüntüsüyle takımda kalmak istediğinin sinyallerini veriyor. Galatasaray'ın kanat rotasyonunda Ziyech'in yanı sıra Zaha, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Demir ve Yunus Akgün de yer alıyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a kiralık olarak gelen Hakim Ziyech, bu sezon başında bedelsiz olarak kadroya katıldı. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon çıktığı 23 maçta 8 gol atıp 4 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.