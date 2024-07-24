Galatasaray'da ayrılık! Tete, Panathinaikos'a transfer oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray'da ayrılık! Tete, Panathinaikos'a transfer oluyor

Galatasaray\'da ayrılık! Tete, Panathinaikos\'a transfer oluyor

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Sarı-kırmızılı takım, Tete'nin transferi için Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaşmaya vardı. Atina'ya gitmeye hazırlanan Brezilyalı futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından yeni takımına imzayı atacak.

24.07.2024 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da bekleneni veremeye Tete ile yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcunun transferi için Yunan ekibi Panathinaikos ile anlaşmaya vardı.

TETE ATİNA'YA GİDİYOR

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Panathinaikos ve Galatasaray, Tete transferi için anlaşmaya vardı. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolü için Atina'ya gidiyor. Oyuncunun İstanbul'da olan menajeri Galatasaray ile ayrılık görüşmelerini tamamladı.

YUNAN BASINI DA DOĞRULADI

Öte yandan Yunan basınından SDNA'nın haberine göre; Panathinaikos, 'büyük transfer' olarak gördüğü Tete'yi kadrosuna katmak için Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardı. Haberde, Panathinaikos'un Tete ile de anlaşmaya vardığı ve oyuncunun kısa süre içinde Yunanistan'a giderek imzayı atacağı kaydedildi.

ÖNCE YALANLADILAR, 24 SAAT SONRA BİTİRDİLER

Panathinaikos yönetimi, önceki gün Tete transferi ile ilgilenmediklerini açıklamasına rağmen Yunan ekibi bu transferi noktalamaya oldukça yaklaştı. Panathinaikos yaptığı açıklamada, "Gün içinde ortaya atılan transfer iddialarının tamamını reddediyoruz. Bugün ortaya atılan isimlerin hiçbiri transfer hedefimiz değildir" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY PEFORMANSI

Geçen sezon başındatransfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 45 maçta 3 gol atıp 6 asist yaptı. Tete'nin 1 yılı opsiyonlu olmak üzere sarı-kırmızılılar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Panathinaikos, Galatasaray, Atina, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da ayrılık! Tete, Panathinaikos'a transfer oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
15:16 Bingöl’de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
15:11 Bağcılar’da akılalmaz olay Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu Bağcılar'da akılalmaz olay! Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
16:58 Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı
16:36 “Andımız“ paylaşımı sonrası Sudan’a atanmıştı Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev "Andımız" paylaşımı sonrası Sudan'a atanmıştı! Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev
16:33 Prens William’ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı Prens William'ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı
16:26 Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi
16:09 Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu’nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı
15:16 Fenerbahçe’nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul’a geldi İşte ilk görüntüler Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
15:09 Taksicinin talebi pahalıya patladı Turist kayda aldı, ekipler harekete geçti Taksicinin talebi pahalıya patladı! Turist kayda aldı, ekipler harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 18:05:21. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'da ayrılık! Tete, Panathinaikos'a transfer oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement