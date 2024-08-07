Yeni sezon öncesi kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da iki sürpriz ayrılık birden yaşanacak.
Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile geçtiğimiz sezon devre arasında Almanya'dan transfer edilen Derrick Köhn'e Rus ekibi Spartak Moskova talip oldu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn için Galatasaray'a 20+2 milyon Euro resmi teklif yaptı. Kulüplerin anlaştığı ve transferlerin kısa sürede resmiyete kavuşacağı iddia ediliyor.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında gösterilen Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 54 maça çıkarken 15 gol atıp 9 da asist yaptı. Kerem bu sezonun ilk maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında da forma giydi. Milli futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro civarında gösterilen Derrick Köhn ise devre arasında katıldığı Galatasaray ile 15 maçta 1 gol atıp 2 de asist yaptı. Gana asıllı Alman futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor. Köhn bu sezonun ilk maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında da forma giydi ancak 5-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan maçta yaptığı hatalar nedeniyle gözden çıkarıldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da ayrılık vakti! Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn aynı kulübe transfer oluyor - Son Dakika
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