Galatasaray'da ayrılık vakti! Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn aynı kulübe transfer oluyor - Son Dakika
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Galatasaray'da ayrılık vakti! Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn aynı kulübe transfer oluyor

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Galatasaray'ın 5-0 mağlup olduğu Beşiktaş karşılaşmasından sonra gözden çıkarıldığı iddia edilen 2 yıldıza Rusya'dan talip çıktı. Spartak Moskova, Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile geçtiğimiz sezonun devre arasında Almanya'dan transfer edilen Derrick Köhn için 20+2 milyon euroluk resmi teklif yaptı.

07.08.2024 15:52
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Yeni sezon öncesi kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da iki sürpriz ayrılık birden yaşanacak.

20+2 MİLYON EUROLUK RESMİ TEKLİF

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile geçtiğimiz sezon devre arasında Almanya'dan transfer edilen Derrick Köhn'e Rus ekibi Spartak Moskova talip oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn için Galatasaray'a 20+2 milyon Euro resmi teklif yaptı. Kulüplerin anlaştığı ve transferlerin kısa sürede resmiyete kavuşacağı iddia ediliyor.

KEREM'DEN 15 GOL 9 ASİSTLİK KATKI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında gösterilen Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 54 maça çıkarken 15 gol atıp 9 da asist yaptı. Kerem bu sezonun ilk maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında da forma giydi. Milli futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.

BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI GÖZDEN ÇIKARILDI

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro civarında gösterilen Derrick Köhn ise devre arasında katıldığı Galatasaray ile 15 maçta 1 gol atıp 2 de asist yaptı. Gana asıllı Alman futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor. Köhn bu sezonun ilk maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında da forma giydi ancak 5-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan maçta yaptığı hatalar nedeniyle gözden çıkarıldı.

Galatasaray\'da ayrılık vakti! Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn aynı kulübe transfer oluyor

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Son Dakika Spor Galatasaray'da ayrılık vakti! Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn aynı kulübe transfer oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • ferhat eser: 5saray dağıldı dahada toparlanamaz 54 104 Yanıtla
  • SUAT ARAS: isabetli bir karar kimse GS kulübünden büyük değil 67 27 Yanıtla
  • Taner Koç: hemen hemen gönderin 54 16 Yanıtla
  • GreenXmen: aktürkoğlu , ayrılık vakti geldi. Daha güçlü dönmen için, gitmelisin. 37 29 Yanıtla
  • SUAT ARAS: isabetli bir karar 44 16 Yanıtla
  • Yalçın Döken: GS li olarak doğru karar 34 16 Yanıtla
  • Emre Yılmaz: Gitmesi bizim için harika olacak 35 13 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Keremin gol sevinci mi Arda Güler’in gol sevinci mi Kim sevimli kim sevimsiz siz anladınız zaten 23 19 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Kerem artik gitmeli ama diğerini bilemem. Kerem gasaraya zarar veriyor artikim gitmeli 17 15 Yanıtla
  • Memduh Çoban: bence satılmaları yanlış olur keremin şampiyonluklarda çok katkısı var bir futbolcu bu kadar kolay harcanmamalı. 9 14 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray'da ayrılık vakti! Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn aynı kulübe transfer oluyor - Son Dakika
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