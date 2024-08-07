Galatasaray\'da ayrılık vakti! Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn aynı kulübe transfer oluyor

Spor

Yeni sezon öncesi kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da iki sürpriz ayrılık birden yaşanacak.

20+2 MİLYON EUROLUK RESMİ TEKLİF

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile geçtiğimiz sezon devre arasında Almanya'dan transfer edilen Derrick Köhn'e Rus ekibi Spartak Moskova talip oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn için Galatasaray'a 20+2 milyon Euro resmi teklif yaptı. Kulüplerin anlaştığı ve transferlerin kısa sürede resmiyete kavuşacağı iddia ediliyor.

KEREM'DEN 15 GOL 9 ASİSTLİK KATKI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında gösterilen Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 54 maça çıkarken 15 gol atıp 9 da asist yaptı. Kerem bu sezonun ilk maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında da forma giydi. Milli futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.

BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI GÖZDEN ÇIKARILDI

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro civarında gösterilen Derrick Köhn ise devre arasında katıldığı Galatasaray ile 15 maçta 1 gol atıp 2 de asist yaptı. Gana asıllı Alman futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor. Köhn bu sezonun ilk maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında da forma giydi ancak 5-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan maçta yaptığı hatalar nedeniyle gözden çıkarıldı.