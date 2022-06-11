Galatasaray'da 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 11.00'de başladı. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullandı. Saat 15.00'te sandıklar kapanırken oy sayım işlemine geçildi.
Galatasaray Lisesi'nde saat 11.00 itibarıyla başlayan oylama işlemi, saat 15.00 itibarıyla sona erdi. Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği kongrede oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan sandıklar, sayım için görevliler tarafından Tevfik Fikret Salonu'na getirildi. 24 sandığın bulunduğu seçimde oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyeden 4 bin 459'unun oy kullandığı kaydedildi.
Galatasaray Seçimli Genel Kurulu'nda, Haldun Üstünel'e olan sevgilerini göstermek isteyen bazı üyeler Üstünel adına oy attı. Geçmiş dönemlerde yönetimde yer alan Haldun Üstünel'e taraftar "Transfer sihirbazı" lakabını takmıştı.
24 sandıkta 8 bin 862 üyeden 4 bin 459'unun oy kullandığı seçimde sonuçlar gelmeye başladı. İlk 4 sandık sonucuna göre Dursun Özbek 382 oy alırken, Eşref Hamamcıoğlu'na ise 393 oy çıktı.
İşte sandık sandık sandık oy sayıları:
Eşref Hamamcıoğlu: 76
Dursun Özbek: 97
Eşref Hamamcıoğlu: 113
Dursun Özbek: 107
Eşref Hamamcıoğlu: 98
Dursun Özbek: 92
Eşref Hamamcıoğlu: 106
Dursun Özbek: 86
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da başkanlık seçimi için Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu yarışıyor! İşte ilk 2 sandıktan çıkan sonuçlar - Son Dakika