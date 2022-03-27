Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi - Son Dakika

Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurulunda Başkan Burak Elmas yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen kongrede, 2021 yılında görev yapan merhum Mustafa Cengiz ile Burak Elmas yönetimlerinin faaliyetleri kapalı oylama usulüyle mali ve idari yönden ibraya sunuldu. Üyeler, kurulan 8 sandıkta iki ayrı dönem için oylarını kullandı.

Kulüpte 1 Ocak-16 Haziran'da görevde bulunan merhum eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin faaliyetleri hem mali hem de idari yönden ibra edildi.Cengiz döneminin idari faaliyetleri için verilen oyların 918'i ibra edilme, 421'i ise ibra edilmeme yönünde çıktı. Kullanılan oyların 32'si çekimser, biri de geçersiz sayıldı.Mustafa Cengiz yönetiminin mali ibrası için de kullanılan oyların 958'i lehte, 377'si ise aleyhte verildi. Bu oylamada 36 çekimser, 4 de geçersiz oy çıktı.Mevcut başkan Burak Elmas ve yönetiminin 16 Haziran ve 31 Aralık tarihleri arasındaki dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden onay görmedi. Burak Elmas döneminin mali faaliyetleri için kullanılan oyların 718'i ibra edilme, 638'i ibra edilmeme yönünde çıktı, 29 üye ise çekimser kaldı. Elmas döneminin idari ibrası için verilen oyların 566'sı lehte, 801'i de aleyhte oldu. 16 oy da çekimser olarak kullanıldı.Bu sonuçla Burak Elmas yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, oyların açıklanmasından sonra yaptığı konuşmada, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını söyledi.

Elmas, "Bugünü kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Hakkınızı helal edin. Önümüzdeki hafta tüzüğümüzün 87.22 maddesinin gereğini yerine getirerek vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız" dedi.

- Elmas