Galatasaray'da büyük bir sorun patlak verdi - Son Dakika
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Galatasaray'da büyük bir sorun patlak verdi

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Galatasaray, son oynadığı iki maçta skor üstünlüğünü koruyamadı. Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rigas Skola maçında da aynı senaryoyu yaşayan sarı-kırmızılı takım 2-0'lık üstünlüğüne rağmen 2-2'lik skora ve 1 puana razı oldu.

03.10.2024 22:17
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Galatasaray, skor üstünlüğünü korumakta zorluk yaşıyor. Sarı-kırmızılı takım, oynadığı son 2 maçta farklı skorlarla öne geçmesine rağmen söz konusu karşılaşmalarda 1'er puana razı oldu.

KASIMPAŞA'YA 3-0'DAN PUAN VERDİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan skoru koruyamamış ve sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılarak büyük bir şok yaşamıştı.

AVRUPA'DA DA AYNISI OLDU

Sarı-kırmızılılar, ligden sonra Avrupa'da da aynı senaryoyu yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Letonya temsilcisi Rigas Skolaile deplasmanda karşı karşıya gelen Cimbom, 2-0 öne geçmesine rağmen maç sonunda 2-2'lik skora ve 1 puana razı oldu.

Galatasaray\'da büyük bir sorun patlak verdi

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da büyük bir sorun patlak verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Emin Erol:
    beter olsun Galatasaray tebrikler riga 79 160 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Sadece Beşiktaş ismiyle GS haberlerine yorum yapan Ferhat Eser işsizi. Bjk Frankfurt maçından sonra saklanma. 109 13 Yanıtla
  • sudem meliss:
    GS'ın iyi günleri bu 49 68 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OKAN BURUK SEN ORADA KAL GELME, VEYA ARTIK ŞU SORUULUK BENDENIN GEREGINI YAP İSTİFA İSTİFA İSTİFA 41 23 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    yan pas geri pas başka birşey yok. Okan suyun ısınıyor 47 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HISSTTTT KUSLARI YOLUYORLAR 25 13 Yanıtla
  • Mesut Torun:
    hep böyle gitmez inanıyorum. çok daha iyi olacak yeterki sonuna kadar güvenlim 24 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BU ARADA KUSLAR SIZI IYI YOLUYORLAR HADI BASKA YERE TÜNEYIN 20 11 Yanıtla
  • güngör SAĞ:
    pardon ben patlak veren sorunu göremiyorum burası avrupa her takım kazanmak için oynuyor kasımpaşaya gelince rotasyon yapmayacaktı okan hoca 22 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Sudem meliss, sadece Beşiktaş isimleriyle yazan kişi Ferhat Eser olarak bildiğiniz gereksiz. Kaale almayin 14 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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