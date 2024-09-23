Galatasaray'da dalga geçiliyordu! Fransa'da şov yapıyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'da dalga geçiliyordu! Fransa'da şov yapıyor

Galatasaray\'da dalga geçiliyordu! Fransa\'da şov yapıyor

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve fazla kiloları nedeniyle eleştirilen Tanguy Ndombele, yeni takımı Nice'de gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 27 yaşındaki Fransız yıldız, Ligue 1'de 5 maçta bir gol, bir asist yaparak yine haftanın 11'ine seçildi.

23.09.2024 15:07
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Geçen sezonu Galatasaray'da Tottenham'dan kiralık olarak geçiren Tanguy Ndombele, kilosu ve süre aldığı maçlardaki etkisiz görüntüsüyle tepki çekiyordu. Fransız ekibi Nice'e transfer olan 27 yaşındaki Fransız yıldız performansıyla Ligue 1'i sallıyor.

YİNE HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ

Fransız takımı Nice forması altında Ligue 1'de 5 maçta görev yapan 27 yaşındaki oyuncu, bir gol ve bir asistlik katkısının yanı sıra dikkatleri üzerine çeken bir performans sergiliyor. Ligin 3. haftasında, Ligue 1'de haftanın 11'ine seçilen Ndombele bu başarısını bu haftada tekrarladı.

Galatasaray'da dalga geçiliyordu! Fransa'da şov yapıyor

Galatasaray, Fransa, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da dalga geçiliyordu! Fransa'da şov yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Emin Erol:
    Galatasaray a kazığı soktu gitti Galatasaray giren kazığı çıkarsın önce 16 21 Yanıtla
  • Ciroo Mertenss:
    Sekiztaştaki lens gibi 15 7 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Sıfır zeka Ferhat bu Gs li ler sana ne yaptı da bu kadar yangın var içinde söylesene??? :-))) 12 4 Yanıtla
  • Muhammed null:
    Olum Burdan Adam Elinde Pideyle.Geziyordu :) 9 0 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    En sondaki "E" harfinin "İ" olmasını o kadar çok kişi istiyor ki nöron yoksunu Ferhat... 6 2 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Emin anneni bulur bulmaz GS çıkartacak merak etme :-))) 5 1 Yanıtla
  • Alpi:
    Aferin dombiliye yolu açık olsun haber değeri sıfır 3 1 Yanıtla
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