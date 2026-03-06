Galatasaray'da derbi öncesi kırmızı alarm - Son Dakika
Galatasaray'da derbi öncesi kırmızı alarm

06.03.2026 14:44
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi teknik heyet ve yönetim devreye girdi. Futbolcuların Liverpool maçına odaklanması üzerine yapılan toplantılarda, önceliğin Beşiktaş derbisi olduğu hatırlatıldı. Oyunculara, Beşiktaş ile şampiyonluk yolunda çok önemli bir maçın olduğu ve Liverpool maçını düşünmek için erken olduğu mesajı verildi.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi teknik heyet ve yönetim devreye girdi. Sarı-kırmızılı ekipte bazı futbolcuların Liverpool maçına odaklanması üzerine Kemerburgaz'da adeta "sıkı yönetim" ilan edildi.

OKAN BURUK'TAN NET MESAJ

Teknik direktör Okan Buruk ve yöneticilerin futbolcularla toplantılar yaptığı öğrenildi. Bu görüşmelerde oyunculara önceliğin Beşiktaş derbisi olduğu açık şekilde hatırlatıldı.

Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyetin futbolculara, "Hepiniz Liverpool maçını konuşuyorsunuz ama öncelikle ligde bir derbiye çıkacağız. Beşiktaş ile şampiyonluk yolunda çok önemli bir maçımız var. Liverpool'u konuşmak için erken. Derbiyi geçtikten sonra o maçı düşünürüz" mesajını verdiği belirtildi.

DOLMABAHÇE UYARISI

Toplantılarda Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de aldığı başarılı sonuçlara da dikkat çekildi. Sarı-kırmızılı kurmayların, siyah-beyazlıların son haftalarda yakaladığı formu hatırlatarak oyuncuları uyardığı ifade edildi.

Galatasaray cephesinin futbolculara, "Beşiktaş zor dönemlerinde bile sahasında bize karşı iyi sonuçlar aldı. Taraftar desteğiyle çok daha etkili olabilirler. Önce ligi düşünmeli ve derbiyi kayıpsız geçmeliyiz. Bu morali yakalarsak Liverpool maçına çok daha iyi hazırlanırız" dediği öğrenildi.

