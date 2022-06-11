Galatasaray'da Dursun Özbek'in yönetiminde yer alan Metin Öztürk anlaştığı teknik direktörü açıkladı - Son Dakika
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Galatasaray'da Dursun Özbek'in yönetiminde yer alan Metin Öztürk anlaştığı teknik direktörü açıkladı

11.06.2022 22:25

Galatasaray'da başkan adaylığından çekilerek Dursun Özbek'in listesine dahil olan Metin Öztürk, seçim zaferi sonrası açıklamalarda bulundu. Kendisinin başkan olması halinde Okan Buruk'un takımın başına geçeceğini belirten Öztürk, "Ben gelseydim hocamız Okan Buruk'tu. Şu anda başkanımız Dursun Özbek ne derse o olacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Dursun Özbek ile birleşme kararı alan Metin Öztürk, kazanılan seçim sonrası açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Öztürk, "Birleşme hamlesini yapan Dursun Özbek'ti. Eşref Hamamcıoğlu ile beraber seçime hazırlanıyorduk. Dursun başkan bizim doğal liderimiz. Bundan önceki dönemde projelerde biz Dursun Özbek ile istişare ediyorduk. Mevcut yönetim döneminde bu projelerin altyapısı hazırlandı. Burada sadece bize yola devam etmek gerekir. Biz istedik ki Galatasaray'ın üzerindeki kara bulutlar dağılsın. Biz Eşref Bey'in de bizimle birleşmesini istedik ama olmadı. İddiamız aynı şampiyon olacağız. Projelerimiz ve inancımız kuvvetli." dedi.

"DURSUN ÖZBEK NE DERSE O OLACAK"

Teknik direktör sorusuna da cevap veren Öztürk, "Ben gelseydim hocamız Okan Buruk'tu. Şu anda başkanımız Dursun Özbek ne derse o olacak." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Galatasaray'da Dursun Özbek'in yönetiminde yer alan Metin Öztürk anlaştığı teknik direktörü açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da Dursun Özbek'in yönetiminde yer alan Metin Öztürk anlaştığı teknik direktörü açıkladı - Son Dakika
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