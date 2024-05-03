Galatasaray'da Erden Timur iddiası: Göreve devam etmeyecek mi? - Son Dakika
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Galatasaray'da Erden Timur iddiası: Göreve devam etmeyecek mi?

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Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı verdiği dönemde, Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un göreve devam etmeyi düşünmediği iddia ediliyor.

03.05.2024 10:37
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Ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir şekilde şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

ÖZBEK'İN LİSTESİNE DAHİL OLACAK MI?

Sarı-kırmızılılarda başkan adaylığını açıklayan Dursun Özbek, bugün divana listesini verecek. Erden Timur'un listede olup olmayacağı ise hala belirsizliğini koruyor.

GÖREVE DEVAM ETMEYECEĞİ KONUŞULUYOR

Hürriyet'in haberine göre Erdem Timur göreve devam etmeyi düşünmüyor. Haberde Erden Timur'un eşinin rahatsızlığına ve işini 2. plana atmasına rağmen özellikle Fenerbahçe'nin kendisini hedef aldığı süreçte yalnız bırakıldığını düşündüğü vurgulandı.

Galatasaray'da Erden Timur iddiası: Göreve devam etmeyecek mi?

Erden Timur'un üzgün ve yorgun olması sebebiyle yüzde 99 ihtimalle Dursun Özbek'in ekibinde devam etmeyeceği aktarıldı. Buna karşın Dursun Özbek ve ekibinin Erden Timur'u ikna etmek için devrede olduğu kaydedildi.

Galatasaray'da Erden Timur iddiası: Göreve devam etmeyecek mi?
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Galatasaray'da Erden Timur iddiası: Göreve devam etmeyecek mi? - Son Dakika

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