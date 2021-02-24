Galatasaray'da Erzurumspor hazırlıkları sürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'da Erzurumspor hazırlıkları sürdü

24.02.2021 15:01

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde 10'a 10 dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Son bölümde interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda Marcelo Saracchi, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti. Emre Taşdemir de fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Erzurumspor hazırlıkları sürdü - Son Dakika


Son Dakika
16:24 Samatta, Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! Yeni adresi Yunanistan ekibi PAOK oldu
16:20 Son Dakika: Samatta, Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! Yeni adresi PAOK
16:19 Seren Serengil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında tanık olarak dinlendi
16:17 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davasında Seren Serengil tanık olarak dinlendi
16:06 Ebrar Karakurt, tarihi zaferin ardından cinsel tercihini eleştirenlere gönderme yaptı
16:01 Türkiye'de cinsel tercihi nedeniyle eleştirilen Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk sonrası bomba paylaşım
16:04 Yeniden Refah Partisi'nde Vergi Düzenlemeleriyle İlgili İstifa Depremi
15:59 Yeniden Refah Partisi'nde "Vergi" çatlağı! Erbakan'ın danışmanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
16:02 ÖTV zammına tepki gösteren CHP'li vekilin, oylamada "kabul" oyu verdiği ortaya çıktı
15:58 ÖTV zammına tepki gösteren CHP'li vekilin, oylamada "kabul" oyu verdiği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2023 16:49:04. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Erzurumspor hazırlıkları sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement