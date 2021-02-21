Galatasaray'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Galatasaray'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

21.02.2021 16:32
Galatasaray'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, ligin 26. haftasında dün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maç öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Aytemiz Alanyaspor müsabakasında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle başlayan idmana pas ve dar alan oyunları ile devam etti.

Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sakatlığı süren Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde saha dönüş programı dahilinde özel bir çalışma yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalık sürecini atlatan, karantina süresi dolduktan sonra yapılan PCR testleri negatif sonuçlanan ve tüm kan testleri normal saptanan Halil Dervişoğlu takımla çalıştı.

Sakatlıkları bulunan sol bekler Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salonda kuvvet, sahada koşu çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarını 23 Şubat Salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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