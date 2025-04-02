Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak olan Galatasaray'da Victor Osimhen belirsizliği yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların dev maçta en büyük silahı olan Osimhen'in müsabakanın başlamasına dakikalar kala ağrılarının bulunduğu öğrenildi
Nijeryalı golcünün son durumu stadyumda yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak. Osimhen, ağrılarına rağmen derbide oynamak istiyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Osimhen krizi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)