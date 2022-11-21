Süper Lig ekibinin hoca tercihi herkesi ters köşe yaptı! Sezon sonuna kadar takımın başında - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Lig ekibinin hoca tercihi herkesi ters köşe yaptı! Sezon sonuna kadar takımın başında

21.11.2022 14:51

Galatasaray'da futbol hayatını sonlandırdıktan sonra bir süre Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü oldu. İnan'ın sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağı belirtildi.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Şenol Can ile yolları ayırmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir ismi getirdi.

SELÇUK İNAN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

13 maçta 15 puan toplayan Kasımpaşa, Şenol Can ile yolları ayırmasının ardından yeni hocasını buldu. İstanbul ekibi, Galatasaray'da futbolu bıraktıktan sonra bir dönem Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan ile anlaşma sağladı.

SEZON SONUNA KADAR GÖREV YAPACAK

Kasımpaşa'nın resmi imzanın atıldığını kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor. 37 yaşındaki İnan, İstanbul ekibinde sezon sonuna kadar görev yapacak.

YORUMLAR
500
Şaşırtan tercih! Selçuk İnan, Süper Lig ekibinin yeni teknik direktörü oldu Şaşırtan tercih! Selçuk İnan, Süper Lig ekibinin yeni teknik direktörü oldu Kasımpaşa'da gözler Sinan Kaloğlu'nda Kasımpaşa'da gözler Sinan Kaloğlu'nda

Selçuk İnan, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig ekibinin hoca tercihi herkesi ters köşe yaptı! Sezon sonuna kadar takımın başında - Son Dakika


Son Dakika
14:58 Gaziantep'e düzenlenen saldırının ardından Diyarbakır'dan F-16'lar havalandı
14:47 Şaşırtan tercih! Selçuk İnan, Süper Lig ekibinin yeni teknik direktörü oldu
14:38 Hıncal Uluç'un ölümünün ardından Defne Joy Foster gündeme oturdu! Sözleri bir döneme damga vurmuştu
14:38 Ramazan Burak Telli; Avrupa Yatırım Holding olarak yenilenebilir enerji sektörüne giriyoruz
14:33 Abdurrahim Albayrak'ın torununun ölümüyle ilgili çarpıcı iddia! İntihar mı etti?
14:26 Beklenen fırtına ve yağmur İstanbul'u vurdu! Yarın akşama kadar sürecek
14:16 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İETT otobüsü rüzgar nedeniyle zorlanan motosikletliye siper oldu
14:13 Dünya Kupası'ndaki favorisi sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk maçları görmek lazım
13:13 Havuzda biriken zeytin posasının içine düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi
12:56 Çırçır fabrikasında vücudu makinaya kaptıran genç kız feci şekilde öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2022 15:03:30. #1.12#
SON DAKİKA: Süper Lig ekibinin hoca tercihi herkesi ters köşe yaptı! Sezon sonuna kadar takımın başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement