Galatasaray\'da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Sarı-kırmızılıların yedek kalecisi Günay Güvenç, soyunma odasına giderken kırmızı kart gördü.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaleci Günay Güvenç, Alanyaspor maçının devre arasında soyunma odası tünelinde hakem Yasin Kol'a itirazlarda bulundu. Kol, itirazları nedeniyle Günay'a doğrudan kırmızı kart gösterdi. Böylelikle Cimbom'un yedek kulübesinde yedek kaleci kalmadı. Sarı-kırmızılıların sahadaki Muslera dışında kaleci tercih şansı bulunmuyor.
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