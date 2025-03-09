Galatasaray\'da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü

Talat Yelbuz:

TAKIM BASTA FUTBOL FAKİRİ OKAN BURUK OLMAK ÜZERE TAM BIR KABADAYILIK, DISIPLINSIZLIK ICINDE BIR TACA DAHI ITIRAZ EDIP SARI KART GÖRÜYOR, GALATASARAY ONUMUZDEKI YIL ICIN MUTLAKA KARİYER SAHIBI BIR TEKNİK DİREKTÖR BULMALI