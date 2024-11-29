Bu ne vurdumduymazlık: Takım sahada puan kovalarken mışıl mışıl uyuyan biri var

Spor

Aynı anda hem anne oldu hem anneanne

Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken Hakim Ziyech'in görüntüsü tepkiye neden oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olduğu Hollanda ekibi AZ Alkmaar'la 1-1 berabere kalarak namağlup serisine devam etti.

YEDEK BAŞLADI 87'DE GİRDİ

Galatasaray'da bu sezon beklentilerin uzağında kalan isimlerinden biri olan Ziyech, dünkü maça 87. dakikada dahil oldu. Faslı yıldızın kulübedeki görüntüsü canlı yayına yansıdı.

ÜMİT KARAN'DAN TEPKİ

Eski futbolcu Ümit Karan, Faslı yıldızın görüntüsü ile ilgili olarak; "Yarın Galatasaray ile sözleşme imzalıyorum! Ziyech'in son maçta kaçırdığını atarım. Bundan daha güzel uyurum! Ben bir de horlarım! Böyle bir şey yok, böyle fotoğraf mı olur ya?" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEDİ

Öte yandan otele dönen Galatasaray'da taraftarların fotoğraf isteğini Ziyech geri çevirirken Osimhen ise onların yanlarına gitti.