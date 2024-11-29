Bu ne vurdumduymazlık: Takım sahada puan kovalarken mışıl mışıl uyuyan biri var - Son Dakika
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Bu ne vurdumduymazlık: Takım sahada puan kovalarken mışıl mışıl uyuyan biri var

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldığı maçta, Hakim Ziyech'in uyku görüntüsü olay oldu. Maça 87. dakikada dahil olan yıldız futbolcunun kulübedeki görüntüsü canlı yayına yansıdı.

29.11.2024 12:02
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Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken Hakim Ziyech'in görüntüsü tepkiye neden oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olduğu Hollanda ekibi AZ Alkmaar'la 1-1 berabere kalarak namağlup serisine devam etti.

YEDEK BAŞLADI 87'DE GİRDİ

Galatasaray'da bu sezon beklentilerin uzağında kalan isimlerinden biri olan Ziyech, dünkü maça 87. dakikada dahil oldu. Faslı yıldızın kulübedeki görüntüsü canlı yayına yansıdı.

ÜMİT KARAN'DAN TEPKİ

Eski futbolcu Ümit Karan, Faslı yıldızın görüntüsü ile ilgili olarak; "Yarın Galatasaray ile sözleşme imzalıyorum! Ziyech'in son maçta kaçırdığını atarım. Bundan daha güzel uyurum! Ben bir de horlarım! Böyle bir şey yok, böyle fotoğraf mı olur ya?" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEDİ

Öte yandan otele dönen Galatasaray'da taraftarların fotoğraf isteğini Ziyech geri çevirirken Osimhen ise onların yanlarına gitti.

Bu ne vurdumduymazlık: Takım sahada puan kovalarken mışıl mışıl uyuyan biri var
Bu ne vurdumduymazlık: Takım sahada puan kovalarken mışıl mışıl uyuyan biri var

Hakim Ziyech, Galatasaray, Az Alkmaar, Hollanda, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu ne vurdumduymazlık: Takım sahada puan kovalarken mışıl mışıl uyuyan biri var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • McA !:
    Bu fotoğraf i görünce tıpkı TBMM geldi aklıma, Havasından mi suyundan mı bu ülke de herkes uyuyor. Uyu Türkiyem uyu ,uyumaya devam et. Ülkemize gelenlerde uyuyor sayemizde...Özet: Uyuma ki uyutma 15 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    buda Haber mi gözünü dinlendiriyor 7 4 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Uykusu gelmiş olamaz mı ? Ne etsin ordan yırtınsın mı işe yarayacak mı ? 2 6 Yanıtla
  • Kerem Kırmızı:
    yasmı tutsun 4 3 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    size müstahak 2 4 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak:
    Sinanayda yavrum Şina şina nay 2 2 Yanıtla
  • Ferhat Eser:
    Yeter gs düşmanlığın yandaş medya yeter be yok arda güler tuvalete girse haber yapcanız yeter gs hkk haber yapmayın 0 0 Yanıtla
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