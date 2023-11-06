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Icardi iğneye veda ediyor! Son iki maçı kaldı - Son Dakika

Icardi iğneye veda ediyor! Son iki maçı kaldı

Son Güncelleme: 06.11.2023 11:33

Galatasaray'da maçlara iğneyle çıkan Mauro Icardi, Bayern Münih ve Hatayspor karşılaşmasının ardından verilecek milli arayı tamamen dinlenmeye ayıracak. Özel izin verilecek olan Arjantinli yıldızın takıma dönmesi için tamamen iyileşmesi beklenecek.

Beşiktaş derbisinden bu yana sakatlığı olmasına rağmen iğneyle 3 maça çıkan Mauro Icardi için teknik direktör Okan Buruk son kararı verdi. Yıldız golcü, milli araya kadar oynanacak 2 maçta da sahada olacak.

MİLLİ ARADA DİNLENECEK

Mauro Icardi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Bayern Münih, ardından da Süper Lig'deki Hatay maçlarında sahada olacak. Icardi daha sonra girilecek milli arayı ise tamamen dinlenmeye ayıracak.

HAZIR OLMADAN FORMA YOK

Arjantinli yıldızın milli ara sonrası dönüş için tamamen hazır olması beklenecek. Deneyimli golcü, tam hazır olmazsa artık riske edilmeyecek.

Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi iğneye veda ediyor! Son iki maçı kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Icardi iğneye veda ediyor! Son iki maçı kaldı - Son Dakika
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