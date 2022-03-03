Galatasaray'da iki yıldız futbolcunun performansı, Popescu'yu kahretti: Canım acıyor - Son Dakika
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Galatasaray'da iki yıldız futbolcunun performansı, Popescu'yu kahretti: Canım acıyor

03.03.2022 21:52
Galatasaray'da iki yıldız futbolcunun performansı, Popescu'yu kahretti: Canım acıyor

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Popescu, sarı-kırmızılı takımın formasını giyen vatandaşları Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau'yla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rumen efsane yaptığı açıklamada, "Bir Rumen olarak ikisinin başarısız olduklarını gördükçe canım acıyor." ifadelerini kullandı.

Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau'nun sallantılı performanslarına ilişkin Galatasaray'ın eski futbolcusu Popescu açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da iki yıldız futbolcunun performansı, Popescu'yu kahretti: Canım acıyor

"UMARIM GALATASARAY'DA GÜZEL İŞLER YAPARLAR"

İki futbolcunun sarı - kırmızılı takımdaki performansı hakkında DigiSport'a konuşan Popescu, "Galatasaray'da eski ekipten kimin kaldığını bilmiyorum. Fatih Terim, Galatasaray'ın başındayken kendisiyle görüşmüştüm. Morutan ve Cicaldau için çok umutlu olduklarını söyleyebilirim. Takıma bir yabancı transfer edilince böyle oluyor. Barcelona'ya gittiğimde Cruyff'un bana, 'Seni buraya fark yaratman için getirdim, elinden geleni yap.' dediğini hatırlıyorum. Umarım ikisi de Galatasaray'da güzel işler yaparlar. Bir Rumen olarak ikisinin başarısız olduklarını gördükçe canım acıyor." ifadelerini kullandı.

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Olimpiu Morutan, Galatasaray, Popescu, Spor, Son Dakika

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