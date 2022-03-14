Galatasaray'da ilk ayrılık netleşti! Acun Ilıcalı, Babel ile masaya oturdu - Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, gözünü Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ryan Babel'e dikti.

ACUN ILICALI RESMİ TEMASLARA BAŞLAYACAK

Akşam'ın Hull Live'dan aktardığı habere göre, Acun Ilıcalı önümüzdeki günlerde Ryan Babel ile resmi temaslara başlayacak. Babel İngiltere'de daha önce Liverpool ve Fulham formaları da giymişti.

HULL CITY'DE KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Acun Ilıcalı'nın kulübü resmen satın almasının ardından 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Hull City'de son haftalarda istenilen sonuçlar gelmedi. Shota Arveladze yönetimindeki İngiliz kulübü, son 9 resmi maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi.

GALATASARAY FORMASIYLA 2 GOL ATTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Ryan Babel 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 35 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 500 bin euro.