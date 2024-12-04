Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen hakkında yeni gelişme - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen hakkında yeni gelişme

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Galatasaray, Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini alabilmek için sponsorlarla görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Manchester United'ın da Osimhen için devreye girdiği ancak bu transfer için çok istekli gözükmediği belirtiliyor. Öte yandan Osimhen'in gelecek sezon Napoli'de oynamayacağı da gelen bilgiler arasında.

04.12.2024 12:35
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Süper Lig devi Galatasaray, Osimhen'in bonservisini alabilmek için sponsorlarla temaslarını sürdürürken, İtalyan basınında futbolcunun geleceğine ilişkin yeni bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

Sarı-kırmzılılar, Osimhen'in bonservisini alabilmek için sponsorlarla görüşmelerini sürdürürken, İtalyan basını da 25 yaşındaki golcünün geleceğine ilişkin bir gelişmeyi gündeme taşıdı.

MANCHESTER UNITED HEVESLİ DEĞİL

Napoli'ye yakın kaynaklarda yer alan haberlerde Osimhen için Manchester United devreye girdiği belirtildi. Birkaç gün önce Osimhen ile ciddi olarak ilgilendiği iddia edilen İngiliz devinin, bu transfer için çok da istekli gözükmediği belirtildi.

NAPOLİ'DE OYNAMAYACAK

Öte yandan haberde Osimhen'in gelecek sezon Napoli'de kesinlikle oynamayacağı aktarıldı. Avrupa'nın birçok takımıyla adı geçen Osimhen'in geleceğinin nasıl şekilleneceği merak konusu.

Galatasaray\'da kalacak mı? Osimhen hakkında yeni gelişme
Fatih Kocatürk
Fatih Kocatürk
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen hakkında yeni gelişme - Son Dakika

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