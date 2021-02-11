Galatasaray'da Kasımpaşa mesaisi başladı - Son Dakika
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Galatasaray'da Kasımpaşa mesaisi başladı

Galatasaray'da Kasımpaşa mesaisi başladı

11.02.2021 16:50

Galatasaray, Süper Lig'in 25'inci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 25'inci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam Türkiye Kupası'nda oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas drilleri ve ardından dar alan oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde oyunsal formda dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına başladı. Marcelo Saracchi'nin tedavisine ise devam edildi.

Sarı kırmızılı takım, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Galatasaray'da Kasımpaşa mesaisi başladı - Son Dakika


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