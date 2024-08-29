Galatasaray'da kazan kaynıyor, verilen sözler tutulmadı! Oyuncular Okan Buruk'un kapısına dayandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray'da kazan kaynıyor, verilen sözler tutulmadı! Oyuncular Okan Buruk'un kapısına dayandı

Geniş Video İzle

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamama ve mali sıkıntılar sonucunda şampiyonluk primlerinin aylardır ödenmemesi futbolcuların motivasyonunu olumsuz etkiledi. Futbolcuların, ödenmeyen primlerle ilgili rahatsızlıklarını teknik direktör Okan Buruk'la da paylaştıkları öğrenildi.

29.08.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray, Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamadı ve mali yönden büyük bir darbe aldı.

"PRİMLER YATMADI" İDDİASI

Şampiyonluk primlerinin aylardır ödenmemesi, futbolcuların motivasyonunu olumsuz etkiledi. Florya'ya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, mayıs ayından bu yana primlerini bekleyen futbolcuların psikolojisi olumsuz etkilenmiş durumda.

OKAN BURUK'UN KAPISINI ÇALDILAR

Futbolcuların, ödenmeyen şampiyonluk primleriyle ilgili rahatsızlıklarını teknik direktör Okan Buruk'la da paylaştıkları öğrenildi. Buruk'un araya girmesine rağmen gergin ortamın dağılmadığı ve oyuncuların oldukça rahatsız olduğu belirtildi.

Galatasaray\'da kazan kaynıyor, verilen sözler tutulmadı! Oyuncular Okan Buruk\'un kapısına dayandı

Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da kazan kaynıyor, verilen sözler tutulmadı! Oyuncular Okan Buruk'un kapısına dayandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Sedat Bezmen: Koç holding haberlerine hoşgeldiniz.. 34 29 Yanıtla
  • LEVENT ÖĞÜÇBİLEK: Bileklik satın anca çıkar para daha beter olun 33 19 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Kapıyı çaldılar hatta kapıyı kırdılar..Okan çık dışarı dediler..yalan haber..düşme 16 22 Yanıtla
  • Turhallı: İcardiiii ne. oollduuu 18 15 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI: iyi oynasalardı onlar da 18 10 Yanıtla
  • Yusuf cihan: BETER OL 16 8 Yanıtla
  • Mustafa Naz: penguen dursun bilezik kampanyasi baslatsin 10 2 Yanıtla
  • VillaUmut: Her futbolcu bir tur yanak okşasa? 5 1 Yanıtla
  • ahmet demir: yanağını okşayanlara. koşşşş 0 1 Yanıtla

12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
12:06 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var
17:34 Bunu kimse bilmiyordu Ferdi Kadıoğlu’nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı Bunu kimse bilmiyordu! Ferdi Kadıoğlu'nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı
17:27 Hem konuştu hem ağladı Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti Hem konuştu hem ağladı! Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti
16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:47 Çekler yıllar sonra bir ilki başardı Ülke puanımız alarm veriyor Çekler yıllar sonra bir ilki başardı! Ülke puanımız alarm veriyor
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
16:27 Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 12:46:16. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'da kazan kaynıyor, verilen sözler tutulmadı! Oyuncular Okan Buruk'un kapısına dayandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement