Galatasaray\'da kazan kaynıyor, verilen sözler tutulmadı! Oyuncular Okan Buruk\'un kapısına dayandı

Süper Lig devi Galatasaray, Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamadı ve mali yönden büyük bir darbe aldı.
Şampiyonluk primlerinin aylardır ödenmemesi, futbolcuların motivasyonunu olumsuz etkiledi. Florya'ya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, mayıs ayından bu yana primlerini bekleyen futbolcuların psikolojisi olumsuz etkilenmiş durumda.
Futbolcuların, ödenmeyen şampiyonluk primleriyle ilgili rahatsızlıklarını teknik direktör Okan Buruk'la da paylaştıkları öğrenildi. Buruk'un araya girmesine rağmen gergin ortamın dağılmadığı ve oyuncuların oldukça rahatsız olduğu belirtildi.
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