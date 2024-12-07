Galatasaray\'da korkutan olay: Victor Osimhen\'in üzerine bariyer düştü

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, kente geldi. Sarı-kırmızı taraftarların yoğun sevgi gösterisine maruz kalan yıldız golcü Victor Osimhen, az daha sakatlanıyordu.

ÜZERİNE BARİYERLER DEVRİLDİ

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, çiçek verdikleri teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bazı taraftarlar meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu. Sarı kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'e sevgi gösterisinde bulunmak isteyen taraftarların hamle yapması sonucu koruma bariyerleri Osimhen'in üzerine doğru devrildi.

SAKATLANMASINI POLİSLER ENGELLEDİ

Sarı kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'e sevgi gösterisinde bulunmak isteyen taraftarların hamle yapması sonucu koruma bariyerleri Osimhen'in üzerine doğru devrildi. Son anda polisler bariyerin Osimhen'in ayağına düşmesini engelledi. Galatasaray takımı, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.