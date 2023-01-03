Galatasaray'da sürpriz gelişme! Kadrodan çıkarılan yıldız futbolcu ülkesine döndü - Son Dakika
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Galatasaray'da sürpriz gelişme! Kadrodan çıkarılan yıldız futbolcu ülkesine döndü

03.01.2023 21:43
Galatasaray'da sürpriz gelişme! Kadrodan çıkarılan yıldız futbolcu ülkesine döndü

Galatasaray'da Lucas Torreira, ailevi sebepler nedeniyle Ankaragücü maçının kadrosundan çıkarıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Uruguaylı yıldızın ülkesine gittiği belirtildi.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak. Şampiyonluk yarışındaki sarı-kırmızılılara kritik maç öncesi yıldız futbolcusundan kötü haber geldi.

AİLEVİ SEBEPLERDEN ÖTÜRÜ ÜLKESİNE GİTTİ

Galatasaray'da Lucas Torreira, sarı-kırmızılıların Ankaragücü ile oynadığı maçın kadrosundan çıkarıldı. Uruguaylı yıldızın ailevi sebeplerden ötürü ülkesine gittiği ve bu sebeple takımının yanında olamayacağı ifade edildi.

ÜST ÜSTE 2. MAÇINI KAÇIRACAK

Sivasspor karşılaşmasında da cezası nedeniyle forma giyemeyen Lucas Torreira böylece üst üste 2. maçını kaçırmış olacak. Uruguaylı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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Lucas Torreira, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da sürpriz gelişme! Kadrodan çıkarılan yıldız futbolcu ülkesine döndü - Son Dakika


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