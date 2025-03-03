Galatasaray'da maç sonu istifa görüşmesi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'da maç sonu istifa görüşmesi

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Galatasaray'da, Kasımpaşa beraberliği sonrası Okan Buruk ile yöneticiler arasında bir görüşme gerçekleştiği iddia edildi. Taraftarlar, beraberliğin faturasını Okan Buruk'a keserken, sosyal medyada istifa çağrıları yapıldı. Ancak yönetim, Buruk'un sosyal medyadaki istifa söylemlerine kulak asmaması gerektiğini belirtti ve üzerindeki istifa bulutlarını yok etmek için hamleler yapacağı belirtildi.

03.03.2025 09:55
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Süper Lig devi Galatasaray, namağlup liderliğini sürdürürken dün oynanan gündüz maçında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Mücadele oynanırken ve sonrasında takımın patronu Okan Buruk'un yaptığı hamleler tepkileri de beraberinde getirdi. Sosyal medyada Okan Buruk'un istifa etmesi yönünde binlerce tweet atılırken eleştiri oklarını üzerine çeken Okan Buruk'tan da bir hamle geldi.

GÖRÜŞME YAPILDI

Buruk'un maçtan sonra yöneticilerle bir araya geldiği öne sürüldü. Spor Gecesi Youtube kanalından Gökhan Dinç'in haberine göre; Maçtan sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yöneticilerle bir araya geldi. Okan Buruk'a sosyal medyadaki "İstifa" söylemlerine kulak asmaması gerektiği söylendi.

YÖNETİM DE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAK

Galatasaray Yönetimi, Okan Buruk üzerindeki "istifa" bulutlarını yok etmek için hafta içinde birtakım hamleler yapacağı öğrenildi.

Galatasaray\'da maç sonu istifa görüşmesi

Galatasaray, Okan Buruk, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da maç sonu istifa görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • 145353:
    her sahtekarlığı yapıyorsunuz, başka hamle yapmanıza gerek yok..!! 55 31 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Burada Galatasaray taraftarlara sesleniyorum Okan Buruk yanlış yapıyorsunuz istifa çağırıyorsunuz Okan buruk Türkiye'nin en iyi teknik direktörü yenilmeyen tek takım Galatasaray bunuda hatırlatayım hayat her zaman güzel geçmez bazı yollarda virajlı çıkabilir 22 63 Yanıtla
    Murat Hantal:
    Avrupa'daki görüyoruz yenilmeyen takımı, kevgire döndünüz her maç. gs"yi Türk hakemlerine emanet edin 1 0
  • Muhammed Akici:
    hocam elinde sadece lig kaldı avrupadan elendin tr kupasında şans eseri çeyrek finale kaldın ordan büyük ihtimalle eleniceksin.. bari lige asıl puan farkı var diye diye takım çöküşe geçti. ayağa kaldıramazsan bavulunu toplarsın haberin olsun. 2 maç daha puan kaybet fener alır şampiyonluğu 73 6 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Türkiye'nin en iyi teknik direktörü Okan buruktur Okan buruk sahip çıkın günlük yaşamayın 2 senedir şampiyon eden teknik direktörü hala yenilmeyen tek takımdır Galatasaray taraftarında sesleniyorum 17 50 Yanıtla
  • Ali :
    Bu Takimin Hoca si Mertens Haci yol yakinken cek git. Hoplamayla ziplamayla bu isler olmaz. 42 9 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DERHAL KOVULMALI NE İSTİFASI KACINCI BU OYUNCU DEGISIKLIGI ILE PUAN KAYBETTIGI MAC, ILK MAÇTA DA AYNI SACMALIARI YAPMISTI YEDEK KADROYLA ÇIKARAK DERHAL KOVULMALI 29 11 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Aman sakın istifa etme kuyruğuna teneke bağlayıp maymun ederek gönderecez seni sakın kaçma 26 14 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    OKAN BURUK BOYLE SACMALAMAYA DEVAM EDERSE DEGIL SAMPIYONLUK 2.LIK DE TEHLİKEDE, KUPA ZATEN GİTTİ, ASIL FACİA KUPA DA YAŞANIR FB VEYA BJK ILE ESLESIRSE. ADAM KUPADA 3 YILDIR SAÇMALIYOR 28 7 Yanıtla
  • Alex De Souza:
    Mourinhonun billurları büyüktür zıp zıp okanın ayakkabıları NET... 6 8 Yanıtla
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