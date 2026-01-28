Galatasaray\'da Manchester City karşısında büyük sürpriz

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak.

GALATASARAY'IN 11'İNDE BÜYÜK SÜRPRİZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester City'e karşı ilk 11'de büyük bir sürprize imza attı. Deneyimli hoca, Manchester City deplasmanında Lucas Torreira'ya ilk 11'de forma vermedi. Sarı-kırmızılıların orta sahasında Mario Lemina, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara görev yapacak.

Manchester City deplasmanında Galatasaray'ın ilk 11'i:

Uğurcan Çakır, Rolland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.