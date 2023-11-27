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Galatasaray'da Manchester United maçı öncesi Davinson Sanchez depremi - Son Dakika

Galatasaray'da Manchester United maçı öncesi Davinson Sanchez depremi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak kritik Manchester United maçı öncesinde Davinson Snachez'in sakatlandığını açıkladı. Deneyimli stoperin 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

27.11.2023 - 13:14,  Güncelleme: 13:18
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Galatasaray'da Alanyaspor maçının 78. dakikasında sakatlanan Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu. Deneyimli stoper haftalarca forma giyemeyecek.

2. DERECE ZORLANMA TESPİT EDİLDİ

Galatasaray'ın açıklamasında, " Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

4-6 HAFTA ARASI UZAK KALACAK

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester United maçı öncesi sakatlanan Sanchez'in, 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Davinson Sanchez, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Manchester United maçı öncesi Davinson Sanchez depremi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da Manchester United maçı öncesi Davinson Sanchez depremi - Son Dakika
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