Galatasaray'da Manchester United maçı öncesi Davinson Sanchez depremi

Galatasaray'da Alanyaspor maçının 78. dakikasında sakatlanan Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu. Deneyimli stoper haftalarca forma giyemeyecek.
Galatasaray'ın açıklamasında, " Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester United maçı öncesi sakatlanan Sanchez'in, 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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