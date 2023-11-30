Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmaya sarı-kırmızılıların yıldızı Hakim Ziyech damga vurdu.
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Ziyech mücadelede 2 kez fileleri havalandırırken, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golün de asistini yaptı.
Hakim Ziyech, Manchester United karşısındaki çılgın performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i:
Son Dakika › Spor › Manchester United maçında sunduğu resitalin karşılığını aldı! Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımında - Son Dakika