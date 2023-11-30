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Manchester United maçında sunduğu resitalin karşılığını aldı! Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımında - Son Dakika

Manchester United maçında sunduğu resitalin karşılığını aldı! Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımında

Manchester United karşısında 2 gol ve 1 asistle oynayan Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

30.11.2023 - 16:12,  Güncelleme: 16:47
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Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmaya sarı-kırmızılıların yıldızı Hakim Ziyech damga vurdu.

ZIYECH'TEN 2 GOL 1 ASİST

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Ziyech mücadelede 2 kez fileleri havalandırırken, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golün de asistini yaptı.

Galatasaray'da Manchester United maçının kahramanı Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ

Hakim Ziyech, Manchester United karşısındaki çılgın performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i:

Galatasaray'da Manchester United maçının kahramanı Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Hakim Ziyech, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester United maçında sunduğu resitalin karşılığını aldı! Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester United maçında sunduğu resitalin karşılığını aldı! Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımında - Son Dakika
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