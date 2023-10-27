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Bayern Münih maçına iğneyle çıkan Icardi, Rize kafilesinde yer aldı - Son Dakika

Bayern Münih maçına iğneyle çıkan Icardi, Rize kafilesinde yer aldı

Son Güncelleme: 27.10.2023 14:36

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi, Çaykur Rizespor maçının kadrosuna dahil edildi. Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçına iğneyle çıkmıştı.

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan ve akıbeti merak konusu olan Mauro Icardi kafileye dahil edildi.

ICARDI KADRODA

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçına iğneyle çıkmıştı. Okan Buruk, Rize'ye götürülüp götürülmeyeceği muallak olan Arjantinli golcünün adını listeye yazdı.

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Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 15 gol ve 2 asistle oynadı.

Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayern Münih maçına iğneyle çıkan Icardi, Rize kafilesinde yer aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayern Münih maçına iğneyle çıkan Icardi, Rize kafilesinde yer aldı - Son Dakika
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