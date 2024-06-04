Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Erden Timur'dan sonra o da ayrılacak - Son Dakika
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Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Erden Timur'dan sonra o da ayrılacak

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Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'da gol kralı Mauro Icardi'nin takımdan ayrılacağı iddia edildi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un görevinden ayrılacak olması sebebiyle Icardi'nin ayrılığının güçlü bir ihtimal olduğunu öne sürdü.

04.06.2024 10:04
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Bu sezonda Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. Arjantinli futbolcunun, sarı-kırmızılı takımdan ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

"TAKIMDAN AYRILACAK" İDDİASI

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, gündemi sarsacak olay bir iddia ileri sürdü. Di Marzio, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un görevinden ayrılacak olması sebebiyle Mauro Icardi'nin ayrılığının oldukça güçlü bir ihtimal haline geldiğini iddia etti.

"KALACAĞIM" DEMİŞTİ

Şampiyonluk kutlamalarında Mauro Icardi'nin Dursun Özbek ve Erden Timur'a: "1 yıl daha… Yok yok, 2 yıl daha" dediği kameralara yansımıştı.

Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Erden Timur'dan sonra o da ayrılacak
Galatasaray\'da Mauro Icardi depremi! Erden Timur\'dan sonra o da ayrılacak
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mauro Icardi, Erden Timur, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Erden Timur'dan sonra o da ayrılacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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