Galatasaray'da Mauro Icardi krizi: Tedaviyi aksatıyor iddiası var - Son Dakika
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Galatasaray'da Mauro Icardi krizi: Tedaviyi aksatıyor iddiası var

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin tedavisini aksattığı iddia edildi. Arjantin basınında çıkan iddialara göre, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Icardi'nin tedavi süreci beklenildiği gibi ilerlemiyor. Galatasaray'ın sağlık ekibinin, Icardi'den rehabilitasyonuyla ilgili rapor istediği ve Icardi'ye ''uyarı'' altında iyileşmesi yönünde baskı yaptığı öne sürüldü.

14.01.2025 14:12
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Süper Lig devi Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde oynadığı Tottenham maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi hakkında Arjantin basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fanatik'te yer alan habere göre, Arjantin'de Icardi hakkında açıklamalarda bulunan iki gazeteci Pepe Ochoa ve Angel de Brito dikkat çeken ifadeler kullandı.

'"TEDAVİSİNİ AKSATIYOR" İDDİASI

Ochoa, "Galatasaray, Mauro'dan rehabilitasyonuyla ilgili rapor sunmasını istedi. Mauro raporu gönderdi ama Galatasaray sağlık ekibi bu raporu 'Rehabilite edilmediğini' açıklayarak Mauro'ya geri gönderdi. Galatasaray şimdi ona 'uyarı' altında iyileşmesi yönünde baskı yapıyor. Eğer bunu yapmazsa hem kulübe para cezası ödemek hem de Arjantin'den ayrılmak zorunda kalacak. Arjantin'den ayrılması onun için büyük kayıp olacak çünkü kızlarını almak istiyor." dedi.

MASRAFLARI KULÜP KARŞILIYOR

Angel de Brito ise, " 14 Mart'ta Türkiye'de olması gerekiyor. Galatasaray acilen diz MR'ı istiyor ve bundan sonra haftada 3 kez tüm bunları denetleyecek bir kişiyi görevlendirecekler. Kulüp, Mauro'nun kendini rehabilite etmesi için Arjantin'deki evinin masraflarını karşılıyor ama o bunu yapmıyor" dedi.

Galatasaray\'da Mauro Icardi krizi: Tedaviyi aksatıyor iddiası var

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Son Dakika Spor Galatasaray'da Mauro Icardi krizi: Tedaviyi aksatıyor iddiası var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • VURKAÇOĞLU:
    Kriz yok ne yaparsa helaldir İcardiye... bir türlü karıştıramadınız Galatasarayı 46 6 Yanıtla
  • Apple User:
    ya sizin yapacağınız haberlerin be !!!yeter ulan Gs düşmanlığı böyle yıkamazsınız 24 6 Yanıtla
  • Chen Medya :
    tedavisini yeni sevgilisi yapıyor. galatasaray adamın umrunda değil 10 19 Yanıtla
  • Mustafa bulut:
    adam futbol dan çok magazin programlarıyla gündeme geliyor Icardi doymuş artık bundan sonra performansı da düşmüştür artık 4 16 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    baba yapmaz öyle şey bir an evvel dönüp febe ve bejekeme koyacam diyor 16 4 Yanıtla
  • HÜS KARA:
    O manitadan o manitaya atlayıp dursun bakalım. . 13 2 Yanıtla
  • monşer null:
    Picardi boynuzlu 2 7 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Galatasaray’da sakatlandı heralde masrafını karşılayacaklar orası onun iş yeri 5 2 Yanıtla
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