Galatasaray\'da Mauro Icardi krizi: Tedaviyi aksatıyor iddiası var

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Süper Lig devi Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde oynadığı Tottenham maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi hakkında Arjantin basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fanatik'te yer alan habere göre, Arjantin'de Icardi hakkında açıklamalarda bulunan iki gazeteci Pepe Ochoa ve Angel de Brito dikkat çeken ifadeler kullandı.

'"TEDAVİSİNİ AKSATIYOR" İDDİASI

Ochoa, "Galatasaray, Mauro'dan rehabilitasyonuyla ilgili rapor sunmasını istedi. Mauro raporu gönderdi ama Galatasaray sağlık ekibi bu raporu 'Rehabilite edilmediğini' açıklayarak Mauro'ya geri gönderdi. Galatasaray şimdi ona 'uyarı' altında iyileşmesi yönünde baskı yapıyor. Eğer bunu yapmazsa hem kulübe para cezası ödemek hem de Arjantin'den ayrılmak zorunda kalacak. Arjantin'den ayrılması onun için büyük kayıp olacak çünkü kızlarını almak istiyor." dedi.

MASRAFLARI KULÜP KARŞILIYOR

Angel de Brito ise, " 14 Mart'ta Türkiye'de olması gerekiyor. Galatasaray acilen diz MR'ı istiyor ve bundan sonra haftada 3 kez tüm bunları denetleyecek bir kişiyi görevlendirecekler. Kulüp, Mauro'nun kendini rehabilite etmesi için Arjantin'deki evinin masraflarını karşılıyor ama o bunu yapmıyor" dedi.