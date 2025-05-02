Galatasaray'da Mauro Icardi krizi: Yönetimden şok karar - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi: Yönetimden şok karar

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Galatasaray'da, sezon başında sakatlanan ve taraftarların dönüşünü dört gözle beklediği Icardi hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Arjantin basınından gelen iddialara göre, sarı-kırmızılı yönetim, Icardi'nin durumundan sıkıldı ve oyuncuya ülkeye dönmesi yönünde uyarı verdi. Gazeteci Juan Etchegoyen, Icardi'nin İstanbul'a dönmezse sözleşmesinin feshedilebileceğini iddia etti.

02.05.2025 14:11
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Süper Lig devi Galatasaray'da Mauro Icardi krizi yaşanıyor. Sene başında Avrupa Ligi'nde Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan ve taraftarların bir an önce geri dönmesini beklediği yıldız golcü hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

"YÖNETİMİN SABRI TAŞTI" İDDİASI

Galatasaray'ın sezon başında Avrupa Ligi'nde oynadığı Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından dört gözle geri dönmesi beklenirken, yıldız oyuncu için Arjantin basınından şok bir iddia ortaya atıldı.

Yaşadığı çalkantılı özel hayatıyla gündemden düşmeyen tecrübeli futbolcu yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatmıştı. Ülkesinde tedavi gören dünyaca ünlü yıldız için Arjantin basınından gazeteci Juan Etchegoyen, önemli bir iddia ortaya attı.

Gazeteciye göre Galatasaray, Icardi'nin durumundan sıkıldı. Kulübün Mauro'ya ülkeye dönmesi ve sahalara dönüş hazırlığı yapması yönünde uyarı verdiğini söyledi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

Etchegoyen iddialarına şunları ekledi: "Yaşadığı çatışmaların ve medyada boy göstermesinin Türk yönetiminin sabrını tükettiğini ve kendisinin sakatlığından kurtulmasını sabırla beklediklerini belirtti. Duyduğum kadarıyla, Mauro Icardi önümüzdeki birkaç gün içinde İstanbul'a dönmezse, sözleşmesini feshetmekle tehdit ediyorlar. Öte yandan gazeteci Galatasaray'ın ikinci başkanı İbrahim Hatipoğlu'nun Icardi için bir toplantı düzenlediğini ve toplantıda sesini yükselterek oyuncu konusunda kararın verilmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

Galatasaray\'da Mauro Icardi krizi: Yönetimden şok karar

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Son Dakika Spor Galatasaray'da Mauro Icardi krizi: Yönetimden şok karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • rıfat eren:
    yine içi boş yalan bir haber 72 1 Yanıtla
  • Hakan1421:
    sözleşmesi fesih edilirse bu işten icardi zararlı çıkmaz, Galatasaray zararlı çıkar, icardi elini sallasa ellisi ister, boş boş salak saçma bir haber 39 15 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    icardi her çağrıldığında geliyor. yalan haber şuan antrenmanları günlük veriler takip ediliyor geri zamanlarda ne yapıyorsa yapar özel hayatıdır. haziranda gelecek zaten 32 5 Yanıtla
  • 240577:
    bence galatasaray icardiye iyi bir teklif gelirse göndermeli.32 yaşinda 6 aydir top oynamiyor. Eski formunda olacağını zannetmiyorum. 11 14 Yanıtla
  • Hakkı Tan:
    taraftarlar o kadar icardi yi seviyorken sence yönetim cesaret edebilir mi böyle bir şeye 20 4 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    enayi parası yiyor gelmesin 1 21 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    Haber sallama haber olmasa bile taraftar gozu kapali seviyorken boyle bi adim atmak akilli bi hareket olmaz. ha bence ciltini cikardi cidden o apayri. gs liyim. 10 1 Yanıtla
  • emir2003:
    Fesh edemeyeceğinizi İCARDİ bildiği için böyle yapıyor. 4 5 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    bu haberi yapan kimse ya FB li ya bjk li.çok zoruna gidiyor.bu hafta yiyin birbirinizi de biraz neşelenelim 3 2 Yanıtla
  • Vahap Kirkor:
    En pahalı seyirci ödülü verildi. 3 2 Yanıtla
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