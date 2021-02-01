Galatasaray'da Yedlin ve Muhammed ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'da Yedlin ve Muhammed ilk antrenmanına çıktı

01.02.2021 20:59
Galatasaray'da Yedlin ve Muhammed ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'da yeni transferler DeAndre Yedlin ile Mustafa Muhammed, ilk kez takımla çalıştı.

Galatasaray'da yeni transferler DeAndre Yedlin ile Mustafa Muhammed, ilk kez takımla çalıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Gruplar halinde dar alanda pas çalışmaları üzerinde durulan idmanın ana bölümünde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Yeni transferlerden DeAndre Yedlin ve Mustafa Muhammed, ilk kez takımla antrenmana katıldı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.

YORUMLAR
500
Icardi'nin maaş belirsizliği sürüyor! Galatasaray'ın açıkladığı detaylar PSG'nin isteği üzerine silindi Icardi'nin maaş belirsizliği sürüyor! Galatasaray'ın açıkladığı detaylar PSG'nin isteği üzerine silindi Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazır Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazır Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olacak Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olacak
Kaynak: AA

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Yedlin ve Muhammed ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:27 Fatih Karagümrük konuk ettiği Giresunspor karşısında 90+2'de Diagne ile puanı kopardı
21:53 Barcelona maçına ara verildi! Tribünde rahatsızlanan taraftara şok cihazını yetiştiren kaleci alkış tapladı
21:12 Kraliyet eltileri buluştu! William ve Kate cenaze için İngiltere'ye dönen Harry ile Meghan'ı ziyaret etti
21:04 Fenerbahçe'den Bruma kararı! Yeni transfer maçlara çıkamayacak
20:52 Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin'den Eda Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer'in açıklamalarına tepki
20:28 Yunan unsurlarından Bozcaada açıklarındaki gemiye taciz ateşi!
20:00 Kraliçe Elizabeth'in cenazesi 19 Eylül'de gerçekleştirilecek
19:54 Abdurrahman Uzun'un 9 Eylül hakkındaki sözleri tepki çekti
19:52 Oğuzhan Özyakup'tan muhteşem gol! Fortuna Sittard galibiyeti son dakikada kaçırdı
19:32 Hayat pahalılığına BTP lideri Hüseyin Baş'tan dikkat çeken bir yorum geldi: Bu ülke bir tek bize pahalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 22:42:16. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Yedlin ve Muhammed ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement