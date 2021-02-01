Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray 'da yeni transferler DeAndre Yedlin ile Mustafa Muhammed, ilk kez takımla çalıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Yedlin ve Muhammed ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika

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