Süper Lig'in sezon 3 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da dış ve iç transferde çalışmalar tam gaz sürüyor.
Daha önce Frankowski, Kerem Demirbay, Fernando Muslera, Dries Mertens, Halil Dervişoğlu, Taylan Antalyalı, Mathias Ross, Baran Aksaka, Baran Demiroğlu, Atakan Ordu ve son olarak Alvaro Morata ile vedalaşan Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşandı.
Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray, 20 yaşındaki stoperi Ali Yeşilyurt'u TFF 3. Lig ekiplerinden Yalova FK'ya kiraladı. Genç stoperin bugün Yalova'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da Morata'dan sonra bir ayrılık daha! Takımdan yollandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?