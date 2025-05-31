Galatasaray\'da Muslera ile sürpriz imza

Galatasaray, takımdan ayrılmaya hazırlanan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile sürpriz bir ortaklığa imza attı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Muslera'nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia kulübüyle protokol imzalandı. Buna göre Güney Amerika'daki kulüp ile futbol akademileriyle, oyuncu gözlemciliği ve geliştirilmesi konularında stratejik iş birlikleri yürütüleceği belirtildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Sevgili kaptanımız, efsanemiz Fernando Muslera'nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia (Litoral SAD) ile imzalanan protokol çerçevesinde; kulübümüz, Güney Amerika bölgesindeki kulüpler ve futbol akademileriyle güçlü bir network oluşturulması, oyuncu gözlemciliği ve geliştirilmesi konularında stratejik iş birlikleri yürütecektir."