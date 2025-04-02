Galatasaray\'da Muslera yedek! Dev derbide ilk 11\'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadele ATV'den şifresiz olarak yayınlanacak.

VAR HAKEMİ ALMAN

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bugün oynanacak derbide Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak isim açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabakada Alman Pascal Müller, VAR olarak görev alacak. Erkan Engin ise mücadelede AVAR olarak görev yapacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.

Galatasaray; Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen.

FENERBAHÇE'NİN KUPA YOLU

Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK maçlarından galibiyetle ayrılarak B Grubu'nu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek final eşleşmelerinde seri başı oldu. Ezeli rakibiyle karşılaşacak sarı-lacivertliler, seri başı avantajıyla karşılaşmayı evinde oynayacak.

GALATASARAY'IN KUPA YOLU

Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Beş puan toplayan Galatasaray, daha az kart gördüğü için aynı puan ve averajı bulunan RAMS Başakşehir'in önünde ikinci sırada yer alarak çeyrek finalist oldu. Grubunu ikinci tamamladığı için ev sahibi avantajını kaptıran sarı-kırmızılılar, çeyrek final maçına deplasmanda çıkacak.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım, bu sezon 2 kez Süper Lig'de mücadele etti. Söz konusu maçlardan Kadıköy'de yapılan derbiyi sarı-kırmızılı ekip, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Gabriel Sara'nın golleriyle 3-1 kazandı. RAMS Park'taki derbi ise golsüz beraberlikle sona erdi.

KAZANAN YARI FİNALDEKİ RAKİBİ KONYASPOR

Tek maç üzerinden yapılacak çeyrek final müsabakasını kazanan taraf yarı finale yükselecek. Maçın 90 dakikalık bölümünde kazanan çıkmazsa 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. Müsabakayı kazanan takım, yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile eşleşecek.

KANARYA BU SEZON DERBİ KAZANAMADI

Fenerbahçe bu sezon derbi maçlarda umduğunu bulamadı. Ligde Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmandaki müsabakadan ise 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Mourinho'nun ekibi, ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında da 1-0 kaybetmişti. Sarı-lacivertliler, Ali Koç'un başkanlığı döneminde, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez derbi maçta boy gösterecek.

CİMBOM SADECE BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ulusal organizasyonlarda sadece Beşiktaş'a mağlup oldu. Galatasaray, ülke çapında düzenlenen 3 futbol organizasyonunda bu sezon 32 maça çıktı. "Cimbom" Süper Lig'deki 28 müsabakada 22 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşarken, Türkiye Kupası'nda 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik, Turkcell Süper Kupa'daki tek maçta ise mağlubiyet aldı.Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig ve Süper Kupa'daki birer mağlubiyeti Beşiktaş karşısında yaşadı.

EZELİ REKABETTE 403. RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yapacakları derbiyle tarihte 403. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 402 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 129 kez (biri hükmen) galip geldi. 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 542 gole, Galatasaray 500 (Hükmen 3-0 kazanılan TFF Süper Kupa maçında 1 gol) golle karşılık verdi.

KUPADA GALATASARAY ÜSTÜN

İki takım, Türkiye Kupası tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek. Türk futbolunun iki çınarı, 1962-1963 sezonuyla başlayan ve kısa süre Federasyon Kupası adıyla düzenlenen Türkiye Kupası'nda 27 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılı ekip 14 kez kazanırken, sarı-lacivertliler sadece 3 galibiyet alabildi. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kupadaki derbilerde Galatasaray'ın attığı 44 gole, Fenerbahçe 29 golle karşılık verebildi.

DERBİLERDE ALİ KOÇ-DURSUN ÖZBEK REKABETİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, derbi heyecanını bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşayacak. İki başkandan Ali Koç, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez Galatasaray'a rakip olurken, Dursun Özbek ise ilk başkanlık döneminde kupada Fenerbahçe derbisine tanık olmuştu. 2015-2016 sezonunun Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek kupayı kazanmıştı. Fenerbahçe Kulübünün başkanlık koltuğuna 3 Haziran 2018'de oturan Ali Koç, 14 Galatasaray derbisi yaşadı. Bu derbi maçlarda Fenerbahçe 3 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray ise 5 mücadeleden galip ayrıldı. Söz konusu derbilerde sarı-lacivertliler 10, sarı-kırmızılılar ise 17 kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray Kulübünde iki farklı dönemde başkanlık yapan Dursun Özbek, 13 kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşadı. Sarı-kırmızılılarda başkanlık koltuğuna ilk olarak 23 Mayıs 2015 tarihinde oturan ve 23 Ocak 2018'e kadar görev yapan Özbek, bu dönemde ligde 5, Türkiye Kupası'nda ise 1 Fenerbahçe derbisi gördü. Galatasaray ligdeki müsabakalarda rakibine 2 kez kaybedip 3 kez de berabere kaldı. Türkiye Kupası'nda ise Podolski'nin golüyle 1-0 kazanarak şampiyonluğa uzandı. Haziran 2022'de yeniden başkanlığa seçilen Özbek, ikinci döneminde 7 Fenerbahçe derbisine şahitlik etti. Bu süreçte, Süper Lig'deki 6 müsabakada sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler ise 1 derbi zaferi kazandı. 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Turkcell Süper Kupa'daki tek karşılaşma ise ilk dakikada Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın hükmen galibiyetiyle sonuçlandı. Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray, toplam 13 Fenerbahçe derbisinde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu derbilerde sarı-kırmızılılar 2'si hükmen galibiyette atılmak üzere 14 gol kaydederken, sarı-lacivertliler rakibine 6 golle karşılık verdi.

Ali Koç ve Dursun Özbek'in aynı anda görevde olduğu bölümde ise Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu süreçte Süper Lig'de 6, Süper Kupa'da ise 1 kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynandı. Lig maçlarında sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler ise 1 kez kazandı. 2 mücadelede eşitlik bozulmadı. Süper Kupa'daki tek derbiye ise Fenerbahçe, 19 yaş altı takımı ile çıktı ve ilk dakikada 1-0 geri düşmesinin ardından sahadan çekildi. Maç, 3-0 Galatasaray'ın lehine tescil edildi. Bu dönemde sarı-kırmızılı ekibin 2'si hükmen kazanılan maçta olmak üzere toplam 12 golüne, sarı-lacivertliler 2 golle karşılık verebildi.

DERBİDE GOL ATAN YENİLMİYOR

Son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay kaybetmiyor. Rekabette 30 yılı kapsayan son 64 Süper Lig, 11 Türkiye Kupası, 4 TFF Süper Kupa ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, maçında ilk golü atan takım sadece 6 kez mağlup oldu. Söz konusu dönemde Galatasaray, ilk golü attığı 23 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 26 karşılaşmayı kazandı. İki takım arasında yapılan son 80 resmi müsabakanın 12'si gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 8'inde ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı. İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda da 22 Mart 2006 tarihinde ilk golü attığı karşılaşmada sarı-kırmızılı ekibe 3-2 mağlup olmuştu. Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde yapılan son 80 resmi müsabakanın 13'ü golsüz eşitlikle sona erdi.

KARTLAR HAVADA UÇUŞUYOR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takımın 52'si Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 4'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 64 randevusunda hakemler, 46 kırmızı, 386 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 64 maçta sarı-lacivertli futbolcular 25, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda ikişer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves ikişer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Peres ve Alexander Djiku ise birer kez gördükleri kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.

DERBİLERİN FATURASI AĞIR OLUYOR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray'ın son 15 sezonda yaptığı 37 derbide ortaya çıkan "fatura" iki kulüp için de ağır oldu. Derbilerden sonra Galatasaray ile Fenerbahçe kulüpleri, oyuncuları ve yöneticileri çeşitli cezalar aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), son 15 sezonda iki takım arasındaki derbilerde yaşanan olaylardan dolayı sarı-kırmızılı kulübe 4 milyon 608 bin, sarı-lacivertlilere ise 7 milyon 558 bin 750 lira para cezası verdi.

SON DERBİDE MOURINHO VE BURUK'A MEN CEZASI

İki takım arasında oynanan son derbi müsabakasının ardından teknik direktörler men cezası aldı. TFF Tahkim Kurulu, karşılaşmada yaşanan olaylar sebebiyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 2, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a ise 1 maç men cezası uyguladı. Ayrıca Portekizli teknik adama 558 bin 500, Buruk'a ise 500 bin lira para cezası kesildi.