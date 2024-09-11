Galatasaray\'da neler oluyor? Primler ödenmedi, yıldız ismin hesaplarına bloke konuldu

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Süper Lig devi Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, gazeteci Haluk Yürekli tarafından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Yürekli, Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun şampiyonluk primlerinin ödenmediğini söylerken, bir oyuncunun hesaplarına vergi dairesi tarafından bloke konulduğunu öne sürdü.

Yürekli'nin sözleri şu şekilde;

"Galatasaray'da hala şampiyonluk primleri ödenmemiş. Bir oyuncunun ödenmesi gereken vergisi ödenmediği için vergi dairesi oyuncunun hesaplarına bloke koymuş, sonradan bloke kaldırılmış. Roma'ya gittin verdin parayı aldın Zalewski'yi, bu bitirseydi Osimhen bitirirdi. Ya Osimhen getirdi Galatasaray. Transfer bitirmiyor, bu iş transferle değil, doğru yönetme şekliyle biter. Bu mudur? Millet fal açmaya başladı. Herkes 3-5-2 diyor, ya Galatasaray teknik direktörü bir çıkıp medya karşısına ne yapmak istediğini anlatmaz mı? Niye anlatmıyor Okan hoca ne yapmak istediğini? İnsanlar merak ediyor. Ya bir iletişim yürütsün. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in tek hedefi; mali genel kurulda ibra olmak. O yüzden bugün Zalewski için Roma ne isterse verilecek. Galatasaray'ın maaş bütçesi korkunç bir noktaya geldi."