Galatasaray'da neler oluyor? Primler ödenmedi, yıldız ismin hesaplarına bloke konuldu - Son Dakika
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Galatasaray'da neler oluyor? Primler ödenmedi, yıldız ismin hesaplarına bloke konuldu

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Galatasaray'da şampiyonluk primlerinin ödenmediği ve bir yıldız oyuncunun hesaplarına bloke konulduğu iddia edildi. Gazeteci Haluk Yürekli, primlerin ödenmediğini ve bir oyuncunun hesaplarına vergi dairesi tarafından bloke konulduğunu öne sürdü.

11.09.2024 13:15
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Süper Lig devi Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, gazeteci Haluk Yürekli tarafından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Yürekli, Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun şampiyonluk primlerinin ödenmediğini söylerken, bir oyuncunun hesaplarına vergi dairesi tarafından bloke konulduğunu öne sürdü.

Yürekli'nin sözleri şu şekilde;

"Galatasaray'da hala şampiyonluk primleri ödenmemiş. Bir oyuncunun ödenmesi gereken vergisi ödenmediği için vergi dairesi oyuncunun hesaplarına bloke koymuş, sonradan bloke kaldırılmış. Roma'ya gittin verdin parayı aldın Zalewski'yi, bu bitirseydi Osimhen bitirirdi. Ya Osimhen getirdi Galatasaray. Transfer bitirmiyor, bu iş transferle değil, doğru yönetme şekliyle biter. Bu mudur? Millet fal açmaya başladı. Herkes 3-5-2 diyor, ya Galatasaray teknik direktörü bir çıkıp medya karşısına ne yapmak istediğini anlatmaz mı? Niye anlatmıyor Okan hoca ne yapmak istediğini? İnsanlar merak ediyor. Ya bir iletişim yürütsün. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in tek hedefi; mali genel kurulda ibra olmak. O yüzden bugün Zalewski için Roma ne isterse verilecek. Galatasaray'ın maaş bütçesi korkunç bir noktaya geldi."

Galatasaray\'da neler oluyor? Primler ödenmedi, yıldız ismin hesaplarına bloke konuldu

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da neler oluyor? Primler ödenmedi, yıldız ismin hesaplarına bloke konuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ünal Adem Kaya: Böyle olacağı belliydi. Bu kadar maaş yükü karşılığında gelir yok. Torreiranın maaşı lig şampiyonluğundan bile pahalı. CL'ye gidemedin en az 17M€ uçtu. CL'de bir galibiyet 2.3M€ şimdi yönetim ne ödeyecek? Ben size söyleyeyim. Keremden gelen para maaş ve prim ödemelerine gidecek. Oliveira denen adama 5.8M€ fesih bedeli ödenecek. Yerine alınan Sara bana göre balon ve kazık. Tüm taraftarlara sabırlar diliyorum. 18 2 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY: oksama sırası kimde 11 1 Yanıtla
  • Sabri İnce: Lütfen cihazlarınız ile oynamayınız. Loadinğ ! Kayyum yükleniyor 8 1 Yanıtla
  • Mert Markaloglu: Gerçekten bir kıytırık lig şampiyonlugu için harcanan paralara yazık tff en az 6 altyapı oyuncusu oynatma zorunlulugu getirilmeli ki milli takımda fayda görsün ayrıca klüplerden harcamaya göre vergi alınmalı yazık millet çocuguna okul çantası alamıyor elin gavuru bir gol atacak diye senelik 300-400 m tl veriliyor gerçekten yazık…. 1 1 Yanıtla

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