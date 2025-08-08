Galatasaray\'da Okan Buruk\'tan Ederson için bomba hamle

Galatasaray'da yeni kaleci için transfer çalışmaları devam ederken İtalya'dan gelen haberle taraftarları büyük bir heyecan sardı.
Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, kaleci transferinde önceliği Manchester City forması giyen Brezilyalı eldiven Ederson'a verdi. Başarılı teknik adam Okan Buruk'un Ederson ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği, Brezilyalı file bekçisinin transferinde önümüzdeki günlerde daha sıcak gelişmelerin yaşanabileceği dile getirildi. Ayrıca Sarı-kırmızılıların Ederson transferi için diğer kalecilerle yapılan görüşmeleri askıya aldığı ifade edildi.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan tecrübeli eldiven, geçtiğimiz sezon 40 maçta görev aldı. Kalesinde 54 gol görürken, 13 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.
