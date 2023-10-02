Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi deprem! Hakim Ziyech antrenmana çıkmadı - Son Dakika

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi deprem! Hakim Ziyech antrenmana çıkmadı

Son Güncelleme: 02.10.2023 14:25

Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester United karşılaşması öncesi antrenmanda yer almadı. Faslı futbolcunun, dev karşılaşmada oynanması beklenmiyor.

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda Manchester United'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda zorlu maç öncesi Hakim Ziyech antrenmana çıkmadı.

MANCHESTER UNITED'A KARŞI YOK

Galatasaray'da hafif sakatlığı bulunan Hakim Ziyech, Manchester United karşılaşması öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı. Faslı futbolcunun, İngiliz ekibiyle salı günü oynanacak mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

2 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 3 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Manchester United, Hakim Ziyech, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi deprem! Hakim Ziyech antrenmana çıkmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi deprem! Hakim Ziyech antrenmana çıkmadı - Son Dakika
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