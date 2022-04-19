Galatasaray'da seçim için tedbir kararı - Son Dakika
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Galatasaray'da seçim için tedbir kararı

19.04.2022 13:18
Galatasaray'da seçim için tedbir kararı

10. Asliye Mahkemesi, Galatasaray'ın 26 Mart'ta yapılan mali genel kurulun iptali ve 30 Nisan'da gerçekleşecek seçim için ihtiyati tedbir kararı verdi.

10. Asliye Mahkemesi, Galatasaray'ın 26 Mart'ta yapılan mali genel kurulun iptali ve 30 Nisan'da gerçekleşecek seçim için ihtiyati tedbir kararı verdi.

Galatasaray'da 26 Mart tarihinde yapılan mali genel kurulun etkileri devam ediyor. Son olarak 10. Asliye Mahkemesi, genel kurulun iptali ve 30 Nisan'da yapılacak seçim için ihtiyati tedbir kararı verdi. Tedbir kararı kalkmazsa sarı-kırmızılılarda başkanlık seçim olmayacak. Galatasaray'da yeni seçim için Başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor. - İSTANBUL

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Galatasaray, Nisan, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da seçim için tedbir kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da seçim için tedbir kararı - Son Dakika
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