Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı - Son Dakika

Galatasaray Kulübü'nde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nın 4 Haziran Cumartesi, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 11 Haziran tarihinde yapılacağı açıklandı.

Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu, bugün akşam saatlerinde yaptığı toplantıda seçim tarihini belirledi. Toplantı sonrası kulüpten yapılan açıklamada, "2 Mayıs 2022 (Bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, Kulübümüzün "OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

- İstanbul