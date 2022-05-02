Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı

02.05.2022 21:19
Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı

Galatasaray Kulübü'nde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nın 4 Haziran Cumartesi, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 11 Haziran tarihinde yapılacağı açıklandı.

Galatasaray Kulübü'nde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nın 4 Haziran Cumartesi, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 11 Haziran tarihinde yapılacağı açıklandı.

Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu, bugün akşam saatlerinde yaptığı toplantıda seçim tarihini belirledi. Toplantı sonrası kulüpten yapılan açıklamada, "2 Mayıs 2022 (Bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, Kulübümüzün "OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.


- İstanbul
YORUMLAR
500
Son Dakika: Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü yapılacak Son Dakika: Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü yapılacak Galatasaray, Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nun 4-11 Haziran'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacağını açıkladı. Galatasaray, Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nun 4-11 Haziran'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacağını açıkladı. Galatasaray'da seçim, 4-11 Haziran'da yapılacak Galatasaray'da seçim, 4-11 Haziran'da yapılacak

Galatasaray, Cumartesi, Haziran, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
21:12 Optimar Araştırma yayınladı! İşte son anketten çıkan sürpriz sonuçlar!
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:40 Ece Seçkin dayanamadı isyan etti: Dekolte tartışmalarından midem bulandı
20:38 Zırhlı ekip aracı 3 metre yükseklikten düştü! İki polis hastaneye kaldırıldı
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
20:11 Bayram planı yapanlara sağanak engeli! Meteoroloji gün verip uyardı
20:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası bayramlaşma trafiği: İsrail de kutladı
19:58 UEFA'dan Rusya'ya yaptırımı uzatma kararı
19:27 Samsun'da aile ziyareti meselesi yüzünden eşiyle kavga eden kadın intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 21:25:22. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement