Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı - Son Dakika
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Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı

02.05.2022 21:24
Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı

Galatasaray Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulun 4 Haziran'da, çoğunluk sağlanamaması durumunda 11 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulun 4 Haziran'da, çoğunluk sağlanamaması durumunda 11 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün yapılan yönetim kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, kulübümüzün 'olağanüstü seçim genel kurul toplantısı' 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran'da aynı yer ve saatte yapılacaktır."

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Galatasaray, Cumartesi, Haziran, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı - Son Dakika


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