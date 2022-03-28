Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

28.03.2022 17:30
Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray Spor Kulübü'nde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nın 30 Nisan'da yapılacağı açıklandı.

Galatasaray Spor Kulübü'nde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nın 30 Nisan'da yapılacağı açıklandı.

Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun 22 Haziran 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi ibra edilmemesi sonrası tüzük gereği seçime gidilecek.

Tüzüğün 28/1 maddesi gereğince, yönetim kurulunun bugün aldığı karar neticesinde "Olağanüstü Seçimli Genel kurul Toplantısı" 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacak. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşması ile başlayacak toplantıda daha sonra seçimlere geçilecek. Kulüp başkanı, yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, denetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri, sicil kurulu asıl ve yedek üyeleri seçilecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu - Son Dakika
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