Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

25.04.2022 19:53
Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 1 Mayıs Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 34. haftasında dün İzmir'de Altay ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım, Sivasspor müsabakası öncesi ilk çalışmasını ara vermeden gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ın doğum günü kutlandı.

Altay karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular, salonda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise küçük sahada ısınma ve top kapma-pas çalışmasıyla başladıkları antrenmana topa sahip olma uygulamalarıyla devam etti. İdman, daha sonra büyük sahaya taşındı. Burada hücum organizasyonları ve dar alanda gruplar halinde çift kale maçlarla antrenman tamamlandı.

Sakatlığı geçen Sofiane Feghouli antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

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YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika


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