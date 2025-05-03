Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da yıldız oyuncu Eren Elmalı sakatlığı sebebiyle maça devam edemedi.
Sarı-kırmızılılarda, Rey Manaj ile çıktığı hava topu mücadelesinde yerde kalan Eren Elmalı sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında maça devam etmişti.
Kendisini saha içerisinde deneyen Eren Elmalı kendisini yere bıraktı ve oyundan çıktı. Eren Elmalı'nın yerine 25. dakikada Ismail Jakobs oyuna dahil oldu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da şok sakatlık! Takımın bel kemiği maça devam edemedi - Son Dakika
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