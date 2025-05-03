Galatasaray'da şok sakatlık! Takımın bel kemiği maça devam edemedi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'da şok sakatlık! Takımın bel kemiği maça devam edemedi

Galatasaray\'da şok sakatlık! Takımın bel kemiği maça devam edemedi

Galatasaray'ın Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile oynadığı maçta Eren Elmalı sakatlandı ve maça devam edemedi. Eren'in yerine 25. dakikada Ismail Jakobs oyuna girdi.

03.05.2025 19:43
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Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da yıldız oyuncu Eren Elmalı sakatlığı sebebiyle maça devam edemedi.

OYUNDAN ÇIKMAK ZORUNDA KALDI

Sarı-kırmızılılarda, Rey Manaj ile çıktığı hava topu mücadelesinde yerde kalan Eren Elmalı sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında maça devam etmişti.

Kendisini saha içerisinde deneyen Eren Elmalı kendisini yere bıraktı ve oyundan çıktı. Eren Elmalı'nın yerine 25. dakikada Ismail Jakobs oyuna dahil oldu.

Galatasaray'da şok sakatlık! Takımın bel kemiği maça devam edemedi

Galatasaray, Eren Elmalı, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da şok sakatlık! Takımın bel kemiği maça devam edemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yaman Auto:
    geçmiş olsun kral 23 3 Yanıtla
  • adem1487:
    bel kemiği :))) leğen kemiğidir o ?? 7 14 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    geride 17 adet aslan parcasi 17 adet bel kemiği 17 adet omur ilik 17 adet kaptan var yetmedi statta hali hazırda 55 bin taraftar olmadi ülke genelinde 40 milyonu yetişkin 12 milyon büyüme cağına girmek üzere cocuk yurt dısinda 11 milyon gurbetçi var akıllı olun 5 yıldıza saygı duyun aslanin akşam lokması olmayın nokta 8 3 Yanıtla
  • 6490203:
    fark etmez çatara patara 3 5 Yanıtla
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