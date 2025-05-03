Galatasaray\'da şok sakatlık! Takımın bel kemiği maça devam edemedi

Ömer Özen:

geride 17 adet aslan parcasi 17 adet bel kemiği 17 adet omur ilik 17 adet kaptan var yetmedi statta hali hazırda 55 bin taraftar olmadi ülke genelinde 40 milyonu yetişkin 12 milyon büyüme cağına girmek üzere cocuk yurt dısinda 11 milyon gurbetçi var akıllı olun 5 yıldıza saygı duyun aslanin akşam lokması olmayın nokta